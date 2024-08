bank bjb Raih 4 Penghargaan dalam Ajang Indonesia Marketing Festival 2024

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah pemasaran nasional. Kali ini, Yuddy Renaldi, Direktur Utama bank bjb, meraih penghargaan bergengsi sebagai Industry Marketing Champion JABAR BANTEN 2024 untuk sektor Commercial Banking. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari.

Penghargaan ini diberikan oleh MarkPlus Institute dalam ajang Indonesia Marketing Festival (IMF) yang dikenal sebagai ajang pertemuan penting bagi para pelaku bisnis, industri, dan pemerintah. Penghargaan diberikan pada Selasa (20/8), di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Keberhasilan Yuddy Renaldi sebagai Industry Marketing Champion 2024 mencerminkan kepemimpinannya yang visioner dan inovatif. Di bawah kepemimpinannya, bank bjb berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam bisnis komersialnya, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten.

"Kami terus berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi nasabah, karyawan, maupun masyarakat luas,” jelas Yuddy.

Selain Yuddy Renaldi, tiga pegawai bank bjb juga berhasil meraih penghargaan di kategori Sales Person of The Year Jabar Banten 2024, Service People of The Year Jabar Banten 2024 dan Field Promoter of The Year Jabar Banten 2024.

Prestasi ini menunjukkan keunggulan dan konsistensi bank bjb dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi menyampaikan, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak bersama bank bjb.

“Kami fokus pada pengembangan layanan dan produk yang inovatif serta mengedepankan customer-centric approach, yang memungkinkan kami terus bertumbuh di tengah tantangan pasar yang semakin dinamis,” ungkap Yuddy.