Bank BJB Raih Penghargaan The Best IT for BPD Company 2020

jpnn.com, BANDUNG - Bank BJB dinobatkan sebagai peraih penghargaan The Best IT for BPD Company 2020 dalam ajang Indonesia Information Technology Award (IITA) III 2020.

Penghargaan hasil kerja sama Economic Review, Prasetiya Mulya University, Indonesia-Asia Institute, Wisesa Consultant, PPPI, dan Ideku Group ini diterima oleh Pemimpin Divisi Information Technology Anthonius Satriyo Wibowo lewat Zoominar pada Jumat (11/5).

Penghargaan itu berkat transformasi digitalisasi layanan perbankan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Bank BJB untuk merespons perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah.

Berbagai inovasi terus dipersembahkan perseroan demi menawarkan pengalaman bertransaksi yang lebih mudah dan praktis dalam rupa pembaruan, maupun kehadiran layanan baru.

Langkah ini, terbilang berhasil mengatrol performa usaha Bank BJB yang salah satunya diukir lewat sumbangsih peningkatan fee based income perseroan.

Keberhasilan digitalisasi layanan ini juga turut berkontribusi terhadap kesuksesan Bank BJB dalam mencatatkan tren pertumbuhan positif di tengah tantangan usaha akibat pandemi COVID-19.

Direktur Information Technology, Treasury & International Banking Bank BJB Rio Lanasier mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi nyata yang diberikan oleh para pakar dan profesional kepada perusahaannya.

Di sisi lain, sebagai pembuktian bahwa strategi pengembangan inovasi teknologi yang dilakukan bank bjb terbilang efektif dalam mengerek performa bisnis Bank BJB.