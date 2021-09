Bank BJB Sukses Raih 4 Penghargaan di Ajang Human Capital Award VII-2021

jpnn.com, JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) dan jajaran direksi kembali mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam penilaian kinerja human capital.

Apresiasi kali ini diberikan Economic Review kepada bank bjb dan direksinya dalam empat penghargaan, setelah melalui proses penjurian dan assessment yang independen.

Penjurian dan penilaian dilakukan untuk aspek, seperti performance management, budaya, arsitektur HC, teknologi yang digunakan, inovasi bisnis, talent akuisisi dan retensi, engagement, kontribusi terhadap komunitas serta inovasi pembelajaran.

Penghargaan pertama diberikan kepada bank bjb sebagai 1st The Best of The Best - HC of The Year 2021 kategori Publik Company Bank Buku 3 dengan predikat Very Excellent.

Penghargaan berikutnya diberikan kepada bank bjb sebagai The Best Indonesia HC of the Year 2021 dengan predikat Very Excellent.

Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada bank bjb sebagai The Best of The Best Human Capital - 2021 Juara Umum II -2021.

Penghargaan keempat diberikan kepada Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan sebagai The Best Indonesia HC Director in Digital Transformation - 2021.

Empat penghargaan itu diberikan pada acara yang bertajuk Indonesia Human Capital Award VII- 2021 (IHCA-VII-2021) yang diterima Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan.