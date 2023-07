Bank DKI Dukung Pengembangan Eduwisata Hijau Syariah PKP Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta mengembangkan Eduwisata Hijau Syariah di lingkungan PKP Jakarta pada Senin (10/7) lalu.

Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah Bank DKI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemprov DKI Jakarta, BUMD DKI Jakarta, dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta berkolaborasi dalam mewujudkan Green Economy.

Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Henky Oktavianus mengatakan berbagai potensi ekonomi yang dikembangkan.

"Di antaranya melalui biokonversi sampah dengan magot, budidaya lele, peternakan unggas, hingga program edukasi wisata yang menarik bagi para pengunjung,” ucap Henky dalam keterangannya, Sabtu (15/7).

Pengembangan Eduwisata Hijau Yayasan PKP DKI Jakarta ini merupakan lanjutan dari pilot project yang telah dilaksanakan dan diharapkan dapat dikembangkan ke berbagai daerah lain di DKI Jakarta.

Adapun, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Fidri Arnaldy, Bank DKI aktif melakukan realisasi program Corporate Social Responsibility dengan menyasar berbagai segmentasi yakni UMKM, sosial kemasyarakatan serta pendidikan dan lungkungan hidup.

Sepanjang 2023, Bank DKI sudah meraih sejumlah kategori penghargaan di bidang CSR, di antaranya The Most Reputable Region Bank in CSR pada 6th Satisfaction, Loyalty, Engagement.