Bank DKI Meraih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2023

jpnn.com - JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Innovation and Create Appropriate Strategy, kategori BPD. Penghargaan itu diraih dalam acara 'Indonesia Best BUMD Awards 2023, Improving Regional Accessibility Towards a Sustainable Economy' yang diselenggarakan secara daring, Selasa (31/1). Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan yang terus memberikan kepercayaan atas produk dan layanan Bank DKI. "Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga terhadap wujud komitmen Bank DKI dalam menjalankan peran sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya DKI Jakarta," ucap Fidri dalam keterangannya, Rabu (1/2). Menurut dia, penghargaan itu juga menunjukkan bahwa langkah strategis transformasi 5.0 yang dijalankan Bank DKI berada pada jalur yang tepat. "Transformasi ini untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas Bank DKI dalam menjawab tantangan pada era VUCA dan persaingan digitalisasi layanan pada industri perbankan dan keuangan yang semakin ketat," kata dia. Dia menyebutkan bahwa Bank DKI juga terus berupaya untuk menghadirkan layanan berbasis digital untuk mendorong penerapan transaksi non-tunai. Terbaru, bank milik daerah itu menghadirkan simple apps, yakni JakOne Pay dan super apps New JakOne Mobile.