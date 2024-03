Bank DKI Raih ISO 9001:2015 Untuk Sistem Manajemen Mutu Audit Internal

jpnn.com - JAKARTA - Bank DKI meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dari TUV Nord Indonesia, atas komitmennya pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi audit internal.

Bank DKI telah melalui serangkaian proses penilaian sehingga ditetapkan memenuhi standar ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Audit Internal, yaitu Audit Stage 1 dengan penilaian meliputi Review of system, Review of documented management system, Review of risk & opportunity process, and Organization knowledge, serta Audit Stage 2.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan salah satu kerangka kerja standar yang diakui secara global untuk manajemen mutu.

Penilaian dilandaskan pada tujuh prinsip, yakni Customer Focus (Fokus pada pelanggan), Leadership (Kepemimpinan), Engagement of People (Keterlibatan sumber daya manusia), Process Approach (Pendekatan proses), Improvement (Peningkatan secara terus menerus), Evidence-Based Decision Making (Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta), dan Relationship Management (Manajemen hubungan dengan stakeholder).

"Raihan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang berarti Bank DKI telah menerapkan standar internasional pada fungsi esensial audit internal serta mencerminkan dedikasi dan kerja keras kolektif dari tim manajemen dan segenap insan karyawan Bank DKI,” ucap Amirul dalam keterangannya, Jumat (8/3).

Amirul menyampaikan keyakinan bahwa keberhasilan ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kinerja operasional perseroan secara keseluruhan, serta optimisme melalui standar manajemen mutu audit internal yang tinggi.

“Bank DKI diyakini akan makin mampu memberikan layanan terbaik dan memperkuat posisinya di industri perbankan secara regional maupun nasional,” ungkap dia.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menuturkan bahwa diterimanya Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak hanya menegaskan kualitas manajemen mutu audit internal Bank DKI, tetapi juga kesiapan perseroan menghadapi tantangan dan perubahan dinamis dalam industri perbankan.