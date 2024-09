Bank Sinarmas Raih 2 Penghargaan di Bangkok

jpnn.com, JAKARTA - Bank Sinarmas meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Technology Excellence Awards 2024 di Hotel Conrad, Bangkok, pada Kamis, (6/9).

Adapun dua kategori penghargaan yang berhasil diraih adalah Indonesia Technology Excellence Awards 2024 for Mobile-Banking for SimobiPlus Revamp dan Indonesia Technology Excellence Award for Automation- Banking for MSME Loan Origination System.

Kedua penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan pengembangan aplikasi mobile banking SimobiPlus, serta peluncuran Sistem Originasi Pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan otomatisasi proses bisnis end-to-end untuk originasi pinjaman, penilaian kredit, penjaminan, dan persetujuan pinjaman.

“Inovasi yang dilakukan pada aplikasi mobile banking SimobiPlus tersebut sebagai wujud menjaga kepercayaan nasabah dan sebagai upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas aplikasi. Pengembangan pada aplikasi SimobiPlus sebelumnya telah mencakup beberapa pengembangan lainnya seperti: pembukaan rekening online, transaksi QRIS, pembayaran tagihan, dan manajemen asset," ujar Direktur Utama Bank Sinarmas, Frenky Tirtowijoyo.

Dengan inisiatif pengembangan ini, Bank Sinarmas telah berhasil meningkatkan volume total transaksi dan nilai total transaksi masing-masing sebesar 15% dan 51% pada April 2024.

“Seiring dengan kemajuan dalam pembaruan SimobiPlus tersebut, pencapaian kami hingga saat ini menunjukkan bahwa kami terus berusaha memberikan produk dan layanan terbaik bagi para nasabah,” tutur Sendy, Direktur IT & Digital Experience Bank Sinarmas.

Sementara itu, pengembangan pada Sistem Originasi Pinjaman UMKM dirancang untuk memungkinkan Bank Sinarmas dalam melakukan otomatisasi proses akuisisi kredit, mulai dari input data prospek melalui aplikasi mobile, proses penilaian pinjaman, penilaian risiko otomatis hingga otomatisasi alur kerja persetujuan untuk menyetujui atau menolak aplikasi pinjaman UMKM.

Diluncurkan pada Januari 2024, pengembangan ini merupakan kombinasi antara aplikasi seluler dan aplikasi berbasis web yang memanfaatkan pendekatan alur kerja yang dirancang khusus untuk mendukung pemrosesan aplikasi kredit yang diperlukan oleh bank.