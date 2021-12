Bank Tanah Harus Dipegang oleh Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Bank Tanah perlu diisi oleh profesional dan pemerintahan yang dibekali ilmu pengelolaan keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agustyarsyah.

"Ini yang menjadi dasar kegiatan Essential Finance for Non Finance Training ini diselenggarakan," ujarnya di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Selasa (28/12).

Menurut Agustyarsyah, kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan bagaimana pengelolaan keuangan bagi orang-orang yang akan mengurus bank tanah.

"Seluruh peserta harus memiliki pemahaman tentang kerangka dan operasional kelayakan investasi," ungkapnya.

Selain itu, mengerti tentang financial statement memudahkan siapapun memahami kondisi keuangan serta financial network.

"Ini dapat menjadi dasar mengambil segala keputusan, baik sumber daya ekonomi dan pelayanan atas sumber daya tersebut," papar Agustyarsyah. (mcr18/jpnn)