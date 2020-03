Barcelona Menang Tak Meyakinkan

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona untuk sementara kembali memimpin klasemen La Liga berkat kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad pada pekan ke-27 di Camp Nou, Minggu (8/3) dini hari WIB.

Satu-satunya gol yang lahir di markas besar Barca itu dicetak lewat penalti Lionel Messi, pada menit ke-81. Itu pun setelah bantuan VAR.

Marca melansir, Barcelona susah payah meraih kemenangan setelah pekan lalu takluk dari Real Madrid 0-2. Sociedad berhasil meredam taktik Barca bahkan berkali-kali memberikan ancaman.

Camp Nou menyuarakan rasa frustrasinya. Penggemar Barcelona melampiaskan frustrasi mereka kepada para pemain dengan bersiul selama pertandingan.

438 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2020