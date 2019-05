Barcelona Seperti Tim Bau Kencur Untuk Kasus Gol Keempat Liverpool

jpnn.com, LIVERPOOL - Barcelona harus mengubur mimpi menjadi juara Liga Champions untuk yang keenam kalinya (setelah 1992, 2006, 2009, 2011 dan 2015) usai disingkirkan Liverpool di semifinal musim ini.

Barca kalah dengan agregat 3-4 dalam dua pertemuan. Menang 3-0 di leg pertama, tetapi kalah 0-4 saat bertandang ke markas Liverpool di Anfield, Rabu (8/5) dini hari WIB.

Ya, Barca kalah telak di leg kedua dan gol keempat yang merobek gawang tim tamu menjadi omongan. Gol tersebut dicetak Divock Origi pada menit ke-79.

