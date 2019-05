Barcelona Vs Valencia: Final Penghapus Duka

jpnn.com, SEVILLE - Mental tim Barcelona dan Valencia jelang final Copa del Rey Minggu (26/5) dini hari nanti hampir sama. Mereka sama-sama tersingkir dari semifinal Liga Champions dan Liga Europa. Lawannya pun sama-sama dari Inggris, Liverpool dan Arsenal.

Luka Barca mungkin lebih tragis karena tragedi kekalahan 0-4 di Anfield pada leg kedua membuat keunggulan 3-0 Blaugrana di Camp Nou pada leg pertama jadi sia-sia belaka. Hasil itu seolah deja vu musim lalu saat dikalahkan AS Roma pada perempat final dengan agregat 4-4 dan Barca kalah gol away. Sedangkan bagi Los Che, mereka kalah home dan away kontra The Gunners dengan agregat 3-7.

''Mental pemain (saat melawan Liverpool di Anfield, Red) terpengaruh oleh apa yang terjadi di Roma. Itu tidak bisa dilupakan dan membuat semuanya menjadi serba sulit,'' ucap bek Barca Gerard Pique seperti dilansir Mundo Deportivo.

Mau diakui atau tidak, dua kekalahan karena epic comeback dari Roma dan Liverpool bisa kembali mempengaruhi mental Lionel Messi dkk dini hari nanti. Terlebih bagi entrenador Ernesto Valverde yang masa depannya masih belum jelas.

Ya, ada rumor yang menyebutkan Txingurri (Semut)--julukan Valverde--tetap out musim depan meski berhasil double winners domestik seperti capaiannya musim lalu. Semua karena kegagalan di Liga Champions yang kali terakhir didapat Barca musim 2014-2015 saat masih dilatih Luis Enrique.

Namun, penyebab hengkangnya Valverde tidak selalu dipecat karena petinggi Blaugrana sangat mungkin akan mempertahankannya. Hanya, tekanan dari Barcelonistas sangat mungkin membuat Valverde gerah sehingga mengikuti jejak Pep Guardiola dan Luis Enrique yang mundur karena tidak berprestasi di Liga Champions di musim terakhir mereka.

''Warga Catalan memang selalu menuntut dan itulah yang membuat kami ingin melakukan semuanya dengan sempurna. Tapi, perdebatan akan terus berlanjut siapa pun pelatihnya dan aku bisa meyakinkan bahwa Valverde ingin hasil terbaik,'' lanjut Pique.