Batal Dinikahi Denny Sumargo, Dita Soedarjo Lelang Kebaya Tunangan

jpnn.com, JAKARTA - Sosialita Dita Soedarjo batal menikah dengan aktor sekaligus mantan pebasket nasional, Denny Sumargo.

Padahal keduanya sudah menggelar pertunangan di hotel mewah pada Agustus 2018 silam.

Setelah dua tahun berlalu, CEO Haagen-Dazs Indonesia ini akan melelang kebaya beserta batik yang dia kenakan saat bertunangan dengan Denny Sumargo.

"Dari semua barang yang menyimpan cerita dan kenangan, hanya dress dan bawahan batik yang saya gunakan untuk pertunangan dulu yang kemudian siap untuk saya lelang," kata Dita Soedarjo.

Dita melakukannya untuk mengingatkan orang-orang tentang prinsip let go dalam hidup. Menurut dia, semua proses di masa lalu ada hikmahnya.

"Mengapa saya pilih ini? Karena ini mengajarkan kita soal hidup itu harus let go. Tapi semua proses yang sudah di lalu itu baik buat kita dan semua ada hikmatnya," ujar dia.

Hasil lelang ini akan dia donasikan untuk konseling one on one intensive dengan psikolog bagi remaja perempuan yang membutuhkan.

"Mungkin sebagian dari kita, patah hati bukan hal yang serius, tapi banyak di luar sana orang yang memerlukan dukungan profesional untuk menyembuhkan lukanya. Termasuk remaja putri yang baru merasakannya," tutur dia.