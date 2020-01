Batik Air dan Wings Air Kembali Beroperasi di Bandara Halim

jpnn.com, JAKARTA - Lion Air Grup memastikan seluruh layanan penerbangan Batik Air (kode penerbangan ID) dan Wings Air (IW) dari dan menuju Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP) sudah normal kembali.

“Operasional tersebut sesuai pemberitahuan resmi dari otoritas Bandar udara setempat (Notices to Airmen/ Notam) setelah bandar udara dinyatakan aman untuk operasional penerbangan (safety for flight)," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, Kamis (2/1).

Batik Air dan Wings Air sudah menginformasikan kepada seluruh tamu atau penumpang. "Untuk itu, agar mempersiapkan rencana perjalanan lebih awal,” ujarnya.

Setiap tamu atau penumpang agar membawa dokumen dan tiket perjalanan (itinerary) yang sesuai. Lion Air Group meminta dan mewajibkan untuk melakukan pelaporan (check-in) lebih awal 120 menit sebelum jadwal keberangkatan di bandar udara. Hal tersebut guna meminimalisir dampak dari antrean panjang ketika check-in. Counter check-in Lion Air Group akan ditutup 30 menit sebelum waktu keberangkatan penerbangan domestik.(boy/jpnn)