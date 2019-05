Bawa Indonesia Unggul Atas Jepang, Minions Doakan yang Lain Juga Menang

jpnn.com, NANNING - Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya membawa Indonesia untuk sementara unggul atas Jepang, dalam semifinal Sudirman Cup 2019 di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Sabtu (25/5) malam.

Ganda putra peringkat satu dunia itu menang straight game atas ganda Negeri Sakura Takeshi Kamura / Keigo Sonoda 21-14, 21-18.

Minions, julukan Marcus / Kevin langsung tampil in sejak awal permainan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Kamura / Sonoda di game pertama. Namun di game kedua, pertarungan berlangsung sengit, selisih poin tak pernah terpaut jauh.

"Kami lebih siap dari start awal. Sudah sudah sering ketemu mereka, sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka juga tahu kelebihan dan kekurangan kami. Hari ini kami lebih siap dan lebih sabar," kata Kevin soal pertandingan.

Pada game kedua, dalam kedudukan 15-15, satu sambaran Kevin di depan net dinyatakan fault oleh wasit karena melewati net. Hal ini memang diakui Kevin dan tidak mengganggu konsentrasinya di lapangan. "Setelah kami lihat, pengembalian mereka memang tidak masuk, jadi pasti raket saya melewati net. Habis itu kami fokus lagi ke pertandingan," ujar Kevin.

"Kami memang ditargetkan, kami turun itu wajib menang, kami senang bisa menyumbang satu poin untuk Indonesia dan tim, penginnya yang lain juga bisa memberikan yang terbaik," ujar Marcus. (bi/jpnn)

Indonesia vs Jepang:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda 21-14, 21-18 (1-0)

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi

Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino