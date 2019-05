Semifinal Sudirman Cup 2019: Minions Bawa Indonesia Unggul Sementara Atas Jepang 1-0

jpnn.com, NANNING - Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions membuka jalan buat Indonesia menuju final Sudirman Cup 2019. Turun di partai pertama semifinal melawan Jepang, ganda putra peringkat pertama dunia itu membawa Indonesia unggul 1-0.

Dalam pertandingan di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Sabtu (25/5) Minions menang atas ganda putra peringkat dua dunia Takeshi Kamura / Keigo Sonoda.

Minions langsung panas sejak game pertama dan tampil agresif. Marcus dan Kevin jarang melakukan kesalahan. Smes-smes keras Marcus membelah pertahanan Takeshi / Keigo. Sementara penempatan kok dari Kevin bikin duo Jepang jatuh bangun.

Minions menang 21-14, 21-18 dalam durasi 43 menit (statistik BWF). Ini merupakan kemenangan ke-9 Minions dalam 14 pertemuan dengan Takeshi / Keigo.

Untuk partai kedua saat ini sedang berlangsung duel tunggal putri antara Gregoria Mariska versus Akane Yamaguchi. (adk/jpnn)

Indonesia vs Jepang:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda 21-14, 21-18 (1-0)

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi

Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino