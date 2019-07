Bawa Nigeria jadi Peringkat Ketiga Piala Afrika 2019, Ighalo Pimpin Daftar Top Skor

jpnn.com, CAIRO - Odion Ighalo menjadi penentu kemenangan Nigeria atas Tunisia dalam perebutan tempat ketiga Piala Afrika 2019 di Al Salam Stadium, Cairo, Kamis (18/7) dini hari WIB. Gol Ighalo membuat Super Elang, julukan timnas Nigeria, menang 1-0.

Gol dari pemain klub Shanghai Shenhua (Tiongkok) itu lahir di menit ke-3.

Berkat gol itu, pemain berusia 30 tahun yang pernah merumput di Watford dan juga Udinese tersebut memimpin daftar top skor sementara Piala Afrika 2019 dengan lima gol.

Who says odion ighalo is the top striker..

What if mane or mahrez scores a hatrick ???????? pic.twitter.com/eSR2zUEebB — [email protected] (@mazi_benson) July 17, 2019