Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Kepabeanan ke Masyarakat Lewat Berbagai Cara

jpnn.com, JAKARTA - Masih dalam bulan pendidikan, geliat mengedukasi anak bangsa terkait ketentuan kepabeanan terus dilakukan Bea cukai di berbagai daerah.

Sosialisasi kali ini dilakukan Bea Cukai Yogyakarta, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Bea Cukai Makassar.

Dari Kota Pendidikan, Yogyakarta, Bea Cukai Jogja (Bejo) memberikan sosialisasi ketentuan impor barang kiriman melalui talkshow di IRadio Jogja.

Baca Juga: Bea Cukai Gelar Patroli Laut Menjaga Perairan Indonesia

Sosialisasi ini diikuti oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya di frekuensi 88,7 FM atau streaming melalui browser, dalam program Pagi-Pagi IRadio Jogja.

Dalam sosialisasi ini disampaikan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Selain itu, juga disampaikan cara tracking barang kiriman secara mandiri, pembebasan cukai barang kiriman berupa barang kena cukai dan cara mengajukan keberatan atas penetapan nilai pabean barang kiriman.

Baca Juga: Bea Cukai dan Pelaku Usaha Memperkuat Hubungan Melalui Program CVC

“Sangat bermanfaat, dengan mudahnya akses sekarang ini, pembelian dan pengiriman barang dari luar negeri sangat popular di masyarakat, sosialisasi peraturan ini sangat dibutuhkan tentunya," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro.

Menurut dia, masyarakat harus tahu bahwa PMK ini telah berlaku secara efektif per 30 Januari 2020 dan pembebasan bea masuk impor barang kiriman adalah FOB 3 USD per penerima barang per kiriman.