Begini Cara BLACKPINK Ajak Fan Move On dari Patah Hati

jpnn.com, JAKARTA - BLACKPINK mengajak penggemar untuk move on dari sakit hati lewat lagu teranyar mereka berjudul Lovesick Girls.

Lagu tersebut menjadi hit di album penuh mereka berjudul 'The Album' yang rilis pada hari ini, Jumat (2/10).

Dua personel grup idola K-Pok ini, yakni Jisoo dan Jennie menyumbangkan ide mereka untuk lirik lagu tersebut.

Jisoo berpendapat, Lovesick Girl sebagai lagu penuh harapan tentang rasa sakit karena cinta dengan pesan inspiratif.

Dia meminta mereka untuk bangkit kembali dan mengatasi patah hati dengan bersemangat.

Selain lirik, Jennie juga berpartisipasi dalam produksi lagu tersebut, ungkap laman Soompi.

Bersamaan dengan versi digital album, BLACKPINK juga merilis video musik "Lovesick Girls" yang memamerkan kemampuan akting mereka.

Dalam video, tampak mereka menampilkan sisi yang lebih emosional ketimbang dalam karya mereka sebelumnya, yakni How You Like That dan "Ice Cream".