Begini Cara Zara JKT48 Beri Dukungan untuk Jefri Nichol

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zara JKT48 ikut memberi dukungan kepada aktor Jefri Nichol yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Dia mengaku mengirim doa terbaik untuk Jefri Nichol yang kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dukungan diungkapkan Zara JKT48 lewat sebuah foto yang diunggah ke akun Instagram Story miliknya. Dia mengupload foto Jefri Nichol lengkap dengan doa yang diberikan.

"Sending my deep prayer to the most humble and talented person. (Mengirimkan doa saya yang dalam kepada orang yang paling rendah hati dan berbakat)," ungkap Zara JKT48, Jumat (26/7).

Pemain film Dua Garis Biru itu berharap Jefri Nichol diberi kekuatan dalam menjalani cobaan ini. Sehingga Jefri bisa segera kembali ke industri perfilman tanah air.

"Come back stronger ya Kak," sambung Zara JKT48.

Seperti diketahui, Jefri Nichol ditangkap polisi karena kasus narkoba. Dia diciduk di tempat tinggalnya di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (22/7) malam. Saat penangkapan Jefri Nichol, polisi menemukan barang bukti yakni narkoba jenis ganja seberat 6,01 gram. Ganja tersebut disimpan di lemari pendingin.

Jefri Nichol dinyatakan positif memakai narkoba setelah dilakukan tes urine. Ketika dirilis polisi, cowok berdarah Minangkabau itu mengaku baru 2 kali menggunakan ganja.(mg3/jpnn)