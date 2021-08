Begini Jawaban Ronaldo Usai Menerima Ajakan Jose Fonte Bermain di Liga Prancis

jpnn.com, TURIN - Salah satu superstar sepak bola, yaitu Lionel Messi resmi bakal berkompetisi di Liga Prancis usai menjadi amunisi baru Paris Saint-Germain di musim ini.

Mantan penggawa Barcelona itu telah meneken kontrak berdurasi dua tahun dengan klub asal Paris itu.

Salah satu pemain yang menyambut baik kedatangan Messi ke Prancis ialah bek Lille OSC, Jose Fonte.

Melalui akun twitter pribadinya, pemain timnas Portugal itu menuliskan:

JOSE FONTE:



“I feel great because it’s incredible to hear a player like Lionel Messi is in French football in our league.



"It's going to be even harder for us but we're up for a challenge – I'm texting Cristiano to come to Lille every day! He's only replied 'ha ha ha'."