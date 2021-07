Begini Komentar Solskjaer Terkait Masa Depan Jesse Lingard di Manchester United

jpnn.com, MANCHESTER - Jesse Lingard kembali menjadi bagian skuad Manchester United usai menjalani masa peminjaman selama setengah musim di West Ham United.

Pemain berusia 28 tahun itu dikirim MU ke West Ham agar ia bisa mendapat menit bermain lebih banyak. Di bawah asuhan David Moyes, Lingard mampu tampil impresif dengan mencetak sembilan gol dari 16 laga yang dijalani bersama The Hammers.

Sekembalinya dari masa peminjaman, Lingard langsung dilibatkan oleh pelatih Ole Gunnar Solskjaer saat MU menjalani uji coba melawan Derby County.

Masuk di babak kedua, penampilan pemain jebolan akademi Manchester United itu cukup mengesankan. Satu tembakan melengkung jarak jauh hampir saja membawa timnya menggadakan keunggulan di laga tersebut.

