Begini Kondisi Isyana Sarasvati Setelah Didiagnosis Menderita SLE

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati mengungkap kondisi setelah dirinya didiagnosis menderita autoimun, salah satunya SLE (systemic lupus erythematosus).

Dia mengaku didiagnosis menderita autoimun SLE sejak akhir tahun lalu sehingga harus bolak-balik masuk rumah sakit.

"Intinya, akhir tahun lalu aku didiagnosis autoimun, salah satunya SLE," ungkap Isyana Sarasvati melalui akun miliknya di Instagram, baru-baru ini.

Adapun SLE merupakan penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri.

Lupus SLE dapat mempengaruhi sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, hingga paru-paru.

Isyana Sarasvati mengatakan bahwa saat ini dirinya dalam tahap pemulihan.

Dia merasa telah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

"Feeling so much better now," bebet pelantun My Mystery itu.