Begini Perasaan Kahiyang Ayu Jelang Lepas Lajang

jpnn.com, SOLO - Gadis yang katanya saat duduk di sekolah dasar itu murah senyum alias sumeh, Rabu (8/11) besok akan menikah. Kahiyang Ayu menjatuhkan pilihannya kepada seorang cowok Medan, Bobby Afif Nasution.

Di Instagram pada akun ayangkahiyang, putri Presiden Joko Widodo itu menyiratkan suasana hatinya.

Lewat sebuah unggahan video, Ayang, panggilan adik Gibran Rakabuming Raka ini seperti mengungkap hatinya sedang berbunga-bunga.

"Pictures tells a million story, a video further showcases the feelings of what comes with the memories," tulis kakak Kaesang Pangarep ini.

Doa dan harapan membanjiri unggahan Ayang. "Amazing mba @ayanggkahiyang ..wonderfull indonesia..mengusung tema priwed dgn keindahaan indonesia..," tulis pemilik akun nurchollyz96. (jpnn)