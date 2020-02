Benarkah Asap Rokok Bisa Bikin Mimisan?

jpnn.com - Sebuah unggahan di Twitter dari akun @margodiena_ menjadi ramai dibicarakan karena dia menyebut temannya mimisan karena terpapar asap rokok.

Namun, apa benar asap rokok bisa bikin mimisan? Ketahui jawaban medisnya lewat uraian di bawah ini.

Viral Isu Asap Rokok Menjadi Penyebab Mimisan

Akun @margodiena_ menuliskan cuitan, bahwa temannya yang sedang kerja kelompok harus menjadi perokok pasif. Singkatnya, dia berada di sekeliling yang semua orang-orangnya merokok.

"Kasihan banget temanku, dia kerkel and all her friends start smoking terus enggak berani bilang ke temennya kalo tidak bisa tolerir asap rokok akhirnya ditahan tahan. Aku mohon ya buat yang perokok harap liat sikon (tanyain temenmu yg engga tahan rokok/kalau ada anak kecil)," tulis @margodiena_ sambil mengunggah foto tangan temannya yang penuh darah.

Cuitan ini mendapat perhatian dari banyak orang. Karena menurut unggahan yang dia buat, temannya sampai mimisan karena harus tahan menghirup asap rokok di sekelilingnya.

Benarkah Bahaya Asap Rokok Bisa Bikin Mimisan?

Kalau berbicara mimisan, selama ini Anda pasti mengetahui mayoritas terjadi karena cuaca panas. Akan tetapi, penyebab mimisan sebenarnya banyak, bukan karena panas-panasan saja.