Benarkah Bawang Putih Bisa Mencegah Terkena Badai Sitokin?

jpnn.com, JAKARTA - Biasanya bawang putih digunakan sebagai bumbu masak. Namun, ternyata bawang putih tergolong herbal yang kaya manfaat.

Pemilik brand minuman herbal Satya Natural Juice, Steven Cornelius Putra mengatakan bawang putih memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

"Bawang putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh seperti meredakan infeksi, radang dan pilek, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan mengendalikan tekanan darah," kata Steven dalam siaran pers, Jumat (10/9).

Steven merujuk pada The National Center for Biotechnology Information dalam jurnal berjudul “The effects of allium sativum on immunity within the scope of COVID-19 infection”, allium sativum.

Dikatakan penelitian itu, konsumsi bawang putih bisa jadi salah satu tindakan pencegahan terhadap infeksi Covid-19.

"Bawang putih juga bisa terhindar dari badai sitokin," ungkapnya.

Menurut Steven kandungan herbal dalam bawang putih mesti dijaga agar produk yang dijual tetap berkualitas dengan memerhatikan stabilitas zat aktif dalam bahan yang digunakan.

Produsen juga perlu memastikan produknya tidak mengandung bahan pengawet.