Bentuk Penghargaan Bagi Anak Muda Indonesia, Kemenpora Gelar Pesta Prestasi 2024

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan Pesta Prestasi 2024 dengan tema 'Gadis Kartini - Brilliance and Beauty' pada Sabtu (27/4).

Kegiatan yang dilaksanakan Kemenpora berkolaborasi dengan Yayasan Puteri Indonesia, Mustika Ratu, dan GADIS itu diramaikan dengan Break Dance By Young KBC (viriya Rici), Solo Singer By Alana Angel, TGR Campaign X Teman Baru, Talkshow And Q & A Session With Girl Up Jakarta, Talkshow And Q & A Session With Bens Radio dan Gadis Academy (Gadis Sampul).

Selanjutnya tampil juga Battle Breakdance, RB-Band Performance, New Headline-Band Performance, Join Dong-Band Performance, Join Dong Karaoke, Awards Symbolize, dan Sevenland Band.

Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Kemenpora Tri Winarno mengatakan Pesta Prestasi merupakan program direktif dari Kemenpora sebagai pengakuan dan penghargaan dari Kemenpora untuk kreativitas dan prestasi anak muda.

"Acara ini juga sebagai ajang aktivasi para pemuda untuk mengeksplorasi berkaitan dengan kreativitasnya sesuai dengan minat bakat dan talenta bahkan hobi," ujar Winarno.

Dia mengatakan komunitas-komunitas hobi yang hadir merupakan komunitas anak muda yang menyukai olahraga tradisional.

Program Pesta Prestasi ini menampilkan beberapa narasumber untuk sharing sehingga memberikan penguatan penajaman bagi anak-anak muda untuk bisa melakukan kreativitasnya sesuai minat bakat dan talentanya.

Winarno menyampaikan dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045, Kemenpora sudah harus mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.