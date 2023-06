Beragam Promo Menarik Hadir di IIMS Surabaya 2023, Jangan Sampai Ketinggalan!

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance), didukung oleh MUFG Bank Ltd. (MUFG), melanjutkan dukungannya terhadap Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2023, sebagai Official Bank Partner, Official Multifinance Partner, dan Official Trade-in Partner melalui Momobil, situs jual-beli mobil bekas milik Adira Finance.

IIMS Surabaya 2023 bakal berlangsung hingga 4 Juni 2023 di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya.

“MUFG hadir bersama Danamon dan Adira Finance untuk mendukung ekosistem industri otomotif di Surabaya dan Jawa Timur. Kami berharap IIMS Surabaya 2023 bisa mengulang kesuksesan yang telah kita lihat bersama-sama sebelumnya di Jakarta,” ujar Tadanobu Hirano, Managing Director, MUFG Deputy Head of Japanese Corporate Banking for Indonesia, MUFG Bank, Ltd.

Dia juga berharap para pengunjung yang datang ke IIMS Surabaya 2023, dapat menggunakan momen ini untuk menemukan solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Kami memberikan bunga spesial sebesar 1.68% p.a. untuk KPM Prima serta berbagai promo dan program menarik lainnya selama pameran bagi para nasabah individu dan non-individu," kata Dian Ari Prabowo, Area Manager Surabaya, PT Bank Danamon Indonesia.

Selain itu, IIMS kali ini juga lebih spesial karena ada konser Infinite Live, yang menghadirkan musisi-musisi ternama Indonesia.

Baca Juga: Adira Finance Umumkan Kinerja Pada Kuartal I Tahun 2023

Sehingga, selain menikmati pameran otomotif, para pengunjung juga dapat sekaligus nonton konser.

“Melalui kehadiran Adira Finance di IIMS 2023 Surabaya kali ini, kami menargetkan untuk mendapatkan pertumbuhan pembiayaan transaksi sebesar 20% jika dibandingkan dengan IIMS Surabaya tahun lalu. Untuk itu, kami menghadirkan KPM Prima yang merupakan produk unggulan kami bersama Danamon yang menawarkan pembiayaan otomotif selama pameran," ucap Agus Hartanto, Kepala Wilayah Jawa Timur, PT Adira Dinamika Multi Finance.