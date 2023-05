Danamon, Adira & MUFG Sponsori IIMS di Surabaya, Catat Tanggalnya

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan MUFG Bank Ltd melanjutkan dukungannya dalam rangkaian IIMS berikutnya di Surabaya, Jawa Timur.

Indonesia International Motor Show (IIMS) akan digelar di Grand City Convention & Exhibition Surabaya, Jawa Timur, pada 31 Mei hingga 4 Juni 2023.

Kegiatan tahunan ini melibatkan berbagai pelaku usaha di bidang otomotif, baik dari industri kendaraan roda dua, roda empat, aksesoris, aftermarket, dan industri pendukung lainnya.

Pada pameran ini, Danamon, Adira dan MUFG kembali menjadi Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner, sementara untuk pertama kalinya, Adira Finance melalui Momobil juga akan menjadi Official Trade-In Partner.

“Dukungan ini membuktikan komitmen kami untuk mendukung kemajuan industri otomotif dengan melayani seluruh bagian dari mata rantai dari industri otomotif di Indonesia, termasuk Jawa Timur, baik dari hulu hingga ke hilir, dari produsen sampai ke tahap konsumer akhir,” ujar Dian Ari Prabowo, Area Manager Surabaya, PT Bank Danamon Indonesia saat konferensi pers IIMS bersama Dyandra di Borre Cafe, Surabaya.

"Danamon bersama Adira Finance dan MUFG sebagai sebuah grup memiliki layanan solusi finansial yang spesifik dan komprehensif," sambungnya.

Ari menjelaskan, Danamon bersama MUFG dan Adira mensponsori IIMS 2023 di Surabaya karena mempertimbangkan sejumlah faktor.

“Secara umum, kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur merupakan pusat bisnis yang berkembang pesat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Daerah ini juga merupakan pemain penting dalam ekosistem industri otomotif nasional serta pasar ekspor otomotif,” kata Ari.