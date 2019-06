Berapa Lama Jangka Istirahat Setelah Operasi Jantung?

jpnn.com - Vokalis The Rolling Stones, Mick Jagger, secara mengejutkan kembali tampil di atas panggung setelah dua bulan lalu menjalani operasi katup jantung. Kini, Jagger sudah kembali memulai rangkaian konsernya bersama The Rolling Stones. Jagger menjalani operasi jantung dan pemulihan di rumah sakit Presbyterian New York, Amerika Serikat.

Karena operasi ini, rangkaian konser The Rolling Stone sempat ditunda. Jagger pun menjalani prosedur invasif minimal alias bukan operasi besar seperti pembelahan toraks. Keputusan ini sempat mengejutkan fans. Sebenarnya, berapa lama waktu istirahat yang ideal usai menjalani operasi jantung?

Berapa lama waktu istirahat dan pemulihannya?

Dilansir dari Mayo Clinic, bedah katup jantung dilakukan untuk mengobati penyakit jantung. Operasi ini sering dilakukan untuk menyelesaikan masalah salah satu dari empat katup di jantung Anda agar darah dapat mengalir ke arah yang benar.

Setiap katup tersebut memiliki kelopak yang seharusnya bisa membuka dan menutup selama jantung berdetak. Ketika hal tersebut tidak terjadi, aliran darah melalui jantung dan tubuh akan terganggu.

Waktu pemulihan setelah operasi katup jantung beragam, tergantung prosedur operasi apa yang dilakukan. Biasanya, pasien membutuhkan waktu 3-4 minggu bila pemulihan dilakukan dengan operasi berbasis robotik, dan 6-8 minggu bila menggunakan prosedur jantung terbuka.

Namun, merujuk pada kasus Mick Jagger di mana ia melakukan pembedahan minimal, artinya dia melakukan operasi kateter. Pemulihan pasca operasi jantung dengan prosedur kateter biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu.

Hanya saja, menurut dr. Alvin Nursalim SpPD dari KlikDokter, jangan bayangkan bahwa 1-2 minggu itu orang yang habis operasi jantung langsung bisa beraktivitas berat. Biasanya, aktivitasnya minimal.