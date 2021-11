Berbicara di COP26 Glasgow, Fadli Zon Singgung Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon terpilih menjadi pembicara di dua agenda saat pertemuan COP26 atau Konferensi Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya.

Satu di antaranya mengisi agenda The Role of Parliament in Climate and Nature Policy.

Fadli Zon menjadi narasumber atas undangan Chair of the Environmental Audit Committee dan the Business, Energy and Industrial Strategy Committee of the House of Commons Rt Hon Philip Dunne MP dan Darren Jones MP, serta Chair of the Environment and Climate Change Committee of the House of Lords Baroness Parminter.

Pembicara lainnya Biyika Lawrence Songa, Chair of Parliamentary Committee on Climate Change Parliament of Uganda dan Munaza Hassan MNA, Chair of the Committee on Climate Change National Assembly of Pakistan.

Fadli Zon dalam kesempatan tersebut menyinggung pentingnya peran parlemen terhadap isu lingkungan hidup.

Namun, hal tersebut menemui tantangan karena isu lingkungan biasanya cenderung menjadi ranah di satu komisi.

Fadli menyebut Indonesia sebenarnya memiliki berbagai perangkat hukum dan legislasi sebagai payung penerapan analisa dampak lingkungan dalam satu pembahasan aturan atau anggaran.

Namun, kata dia, masih ada gap di sisi implementasi.