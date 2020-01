Berbuat Terlarang, Steve Kerr Kena Denda Rp 347 Juta

jpnn.com, SACRAMENTO - Pelatih Golden State Warriors Steve Kerr mendapat sanksi denda sebesar USD 25 ribu atau sekitar Rp 347 juta lantaran menghina seorang ofisial dan tidak meninggalkan lapangan dengan baik, Selasa (7/1).

Insiden itu terjadi ketika timnya kalah 98-111 melawan Sacramento Kings yang merupakan kekalahan kedelapan berturut-turut Warriors dalam musim suram akibat serangan cedera pemain yang membuat mereka mengoleksi statistik menang-kalah 9-29.

Pada satu menit 14 detik tersisa dalam kuarter kedua, Kerr dikenakan dua technical foul oleh wasit Jason Goldenberg dan diusir setelah berdebat dengan pemain Sacramento De'Aaron Fox yang tidak dikenai pelanggaran karena sudah lebih dahulu mendapat pelanggaran saat bermain.

Ini ketiga kalinya Kerr diusir selama enam tahun karier kepelatihannya.

