Berdedikasi Menjalankan Tugas Sosial, BAZNAS Raih Tiga Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih tiga penghargaan pada ajang Marketing Award 2023:Show Your Leadership.

Adapun tiga penghargaan itu untuk kategori The Best Marketing Driving Company, The Best Innovation in Marketing, serta The Best in Marketing Campaign, dengan mendapat predikat 'Excellent'.

"Ini adalah bukti nyata pengakuan publik atas dedikasi kami dalam menjalankan tugas sosial dan amanah yang diberikan," ujar Rizaludin Kurniawan, dalam keterangannya, Rabu (4/10).

Menurut Rizaludin, proses meraih penghargaan ini tidak mudah, harus melalui pemaparan di depan para juri ahli yang berasal dari akademisi dan praktisi marketing

"Capaian ini adalah cerminan dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada BAZNAS," tutur Rizaludin.

Dia menegaskan bahwa BAZNAS berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam mengelola dana zakat.

Rizaludin juga memastikan, semua bentuk amanah yang telah dipercayakan kepada BAZNAS akan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan prinsip 3A, A man Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI.

"Prinsip 3A itu kami terapkan demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.