Berdirilah, Berikan Tepuk Tangan Buat Stephen Curry

jpnn.com, SAN FRANCISCO - Superstar Golden State Warriors Stephen Curry mencetak 62 poin saat timnya menang atas Portland Trail Blazers 137-122 di San Francisco, Senin (4/1) pagi WIB.

Jumlah poin tersebut merupakan capaian tertinggi dalam kariernya di NBA.

Pertandingan itu sendiri merupakan pertandingan pembalasan atas kemenangan 123-98 Trail Blazers pada Sabtu (2/1).

Menurut statistik di laman resmi NBA, Curry menyelesaikan 18 dari 31 lemparan dua poin, dan sukses delapan kali dari 16 lemparan tiga angka. Dia juga sukses menembak 18 kali dari-19 kesempatan lemparan bebas.

???? Career-high 62 points for Steph Curry! ????



WHERE ELSE does a 2-time #KiaMVP and 3-time NBA Champion continue to push the limits of what's possible? #OnlyHere pic.twitter.com/NAtwSGMNyr — NBA (@NBA) January 4, 2021