Semifinal Barat NBA: Lakers Unggul 2-1 dari Warriors

jpnn.com - LOS ANGELES - LA Lakers untuk sementara memimpin 2-1 dari juara bertahan NBA Golden State Warriors, dalam semifinal Wilayah Barat.

Pada gim ketiga di crypto.com Arena, Los Angeles, Minggu (7/5) pagi WIB, Lakers menang 127-97.

Anthony Davis menjadi pendulang angka paling banyak untuk Lakers, 25 poin.

Sementara itu, superstar Lakers LeBron James tidak menceta poin pada kuarter pertama (untuk pertama kalinya dalam rekor 275 penampilan James di NBA Playoffs.

Namun, James meledak di kuarter ketiga dan menyelesaikan gim dengan 21 poin.

"Kami telat panas. Setelah kuarter pertama, semua pemain dan juga fan benar-benar meningkat," ujar Pelatih Lakers Darvin Ham seperti dikutip dari ESPN.

"Kami memperbaiki komunikasi mereka sangat bagus. Ini permainan yang menguras kondisi fisik," imbuhnya.

Lakers masih menjadi tuan rumah untuk gim keempat pertemuan dengan format best of seven ini pada Selasa (9/5) pagi WIB.