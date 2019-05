Lihat! Betapa Mengerikannya Stephen Curry di Game Pertama Final Wilayah Barat NBA

jpnn.com, OAKLAND - Superstar Golden State Warriors Stephen Curry mencetak 36 points, tujuh assists dan enam rebound saat mengantar timnya memenangi game pertama final wilayah barat NBA melawan Portland Trail Blazers 116-94. Dalam pertandingan di ORACLE Arena, Oakland, Rabu (15/5) pagi WIB itu, Curry tampil all out, kesetanan.

Kemenangan ini membuat Warriors yang merupakan juara bertahan NBA itu untuk sementara leading atas Blazers 1-0 (best of seven). "Saya hanya mencoba memberikan tekanan sebanyak mungkin ke pertahanan mereka (Blazers)," ujar Curry di laman AFP. (adk/jpnn)