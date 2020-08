Berikut Judul-judul Film di WeTV mulai 17 Agustus 2020

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan HUT-75 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020, WeTV dan iflix akan meluncurkan film – film terbaik Indonesia. Satu film baru setiap harinya.

Film – film eksklusif seperti Milly & Mamet, Si Manis Jembatan Ancol, Sweet 20, Mangkujiwo dan Kuntilanak 2.

Selain film, WeTV & iflix juga menayangkan serial populer Thailand Bad Genius the Series sejak 3 Agustus kemarin.

Serial ini merupakan lepasan alias spin-off dari film hit Thailand bertajuk serupa. Aksi contek-menyontek siswa sekolahan yang menegangkan dan bikin geregetan ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan sejak episode pertamanya di rilis.

Sementara serial Indonesia terbaru Yowis Ben the Series yang dibintangi Joshua Suherman dan photo nikahan yang sempat viral, My Lecturer, My Husband yang dibintangi Reza Rahardian dan Prilly Latuconsina juga sudah dapat segera dinikmati di di WeTV dan iflix.

"Kami menyambut Kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus tahun ini, WeTV dan iflix siap mendukung perfilman tanah air. WeTV dan iflix ingin mengajak seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke menikmati konten-konten terbaik karya Indonesia," kata Lesley Simpson, Country Manager dari WeTV dan iflix Indonesia dalam siaran persnya, Sabtu (15/8).

Film-film terbaik dengan berbagai macam genre: romantis, komedi, drama, horror, dan pengalaman menonton yang tak terbatas, lebih baik, dan eksklusif dalam streaming platform tercanggih.

Berikut judul-judul film yang disajikan oleh WeTV mulai 17 Agustus 2020: