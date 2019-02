Berita Aljazeera Sebut Prabowo Kesandung Unicorn

jpnn.com, JAKARTA - Respons Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto soal unicorn dalam debat kontestan Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Minggu (17/2) malam ternyata menarik perhatian media internasional. Laman stasiun televisi Aljazeera pun mengangkat jawaban Prabowo tentang unicorn yang ditanyakan rivalnya, Joko Widodo alias Jokowi.

Aljazeera menurunkan sebuah laporan bertitel What are unicorns?': Indonesia candidate stumbles on tech jargon. Dalam artikel itu Aljazeera menyebut Prabowo tersandung jargon di bidang teknologi tersebut. Baca juga: Prabowo: Apakah yang Bapak Maksud dengan Unicorn?

Menurut Aljazeera, Prabowo gagap menanggapi pertanyaan Jokowi soal unicorn pada debat kedua kontestan Pilpres 2019 itu. “A look of bafflement passed across the former general's face (kebingungan tampak melintas di wajah mantan jenderal itu, red),” tulis Aljazeera.

Laman kantor berita yang berbasis di Doha, Qatar itu juga mewartakan soal Prabowo bertanya balik tentang unicorn ke Jokowi. “Yang Bapak maksud unicorn? Unicorn? Maksudnya yang apa itu, online-online itu?” ujar Prabowo mengawali responsnya atas pertanyaan pertanyaan Jokowi.

Aljazeera mewartakan, kemungkinan Prabowo bukan satu-satunya yang kurang paham tentang istilah unicorn. Namun, pendukung Jokowi di ruang debat bersorak gembira mendengar respons itu karena menganggapnya sebagai bukti bahwa Prabowo tak punya kualifikasi menjadi presiden.

Menanggapi anggukan Jokowi soal unicorn, Prabowo lantas mulai menjawab dengan janjinya mendukung pengembangan perusahaan rintisan. Selanjutnya, mantan Danjen Kopassus itu menyodorkan retorika nasionalisme tentang pelarian modal.

“Unicorn ini mempercepat uang kita pindah ke luar negeri,” tuturnya. Berita terkait: Jawaban Prabowo soal Unicorn Dorong Milenial Makin Yakin Pilih Jokowi

Jawaban Prabowo itu memancing netizen membuat meme soal unicorn. Berbagai meme soal jawaban Prabowo mengenai perusahaan rintisan yang bernilai di atas USD 1 milar itu menyebar di berbagai platform media sosial.