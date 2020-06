Berita Duka, Sekjen Relawan Jokowi Ferari Roemawi Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Jokowi atau ReJO Ferari Roemawi meninggal dunia di RS MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 15 Juni 2020 sekitar pukul 14:45 WIB akibat serangan jantung. Selanjutnya, jenazah almarhum dimakamkan di Taman Sandiego Hill, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 16 Juni 2020.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melayat sekaligus melepas pemberangkatan almarhum Sekjend Relawan Jokowi atau ReJO Ferari Roemawi di kediamanya Jalan Taman Lebak Bulus V Blok V Nomor 16 Lebak Lestari Residence Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju masjid di sekitarnya untuk disalatkan.

Karangan bunga Presiden Jokowi dan ungkapan belasungkawa dari banyak tokoh, melepas pemberangkatan jenazah Ferari Roemawi menuju Taman Sandiego Hill di Karawang, Jawa Barat.

Ditambah kehadiran Kepala KSP di rumah duka Ferari Roemawi, memberikan arti yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Semua keluarga dan warga yang hadir menyambut kedatangan mantan panglima TNI tersebut dengan penuh haru.

Dalam sambutan pengantar saat melepas keberangkatan jenazah dari rumah duka, Moeldoko menyampaikan bahwa almarhum merupakan tokoh muda yang sangat santun, pekerja keras dan cerdas, tidak banyak bicara namun banyak menghasilkan karya.

“Setiap kali kami bertemu dalam berbagai kesempatan, pak Ferari selalu menyampaikan gagasan-gagasan baru yang genuin dan terkadang out of the box, namun menjadi solusi. Terus terang, kita kehilangan pemikir dan pekerja relawan yang pandai menempatkan diri dalam segala moment," kata Moeldoko, Selasa 16 Juni 2020.

Dirinya berharap, keluarga dan kita yang ditinggalkan, tetap tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini.

"Mari kita melepas dengan ikhlas agar perjalannya menuju Sang Khalik, husnul khotimah. Selamat jalan adikku Ferari Roemawi," jelas Moeldoko.