Berita Terbaru Seputar Jadwal Pendaftaran Capim KPK

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) untuk masa jabatan 2019-2023, akan resmi membuka pendaftaran pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menjelaskan mereka bekerja berdasarkan Keppres 54/P Tahun 2019. Hari ini, Senin (20/5), mereka telah mengadakan rapat perdana untuk menentukan jadwal pendaftaran capim KPK beserta syaratnya sebagaimana diatur Undang-Undang.

“Kami hari ini menghasilkan satu produk pengumuman pendaftaran calon pimpinan KPK, berisi syarat melamar sebagai calon komisioner KPK. Pendaftaran 17 Juni - 4 Juli,” ucap Yenti saat konferensi pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta.

Yenti didampingi seluruh jajaran pansel, mulai wakil ketua Prof Indriyanto Senoadji, Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof Marcus Priyo Gunarto, Prof. Dr. Hamdi Moeloek, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, dan Al Araf.

Terkait kriteria calon pimpinan KPK, Harkristuti berharap bahwa komisioner yang akan terpilih benar-benar punya kompetensi, integritas, dan mau berpikir out of the box.

"Kami sudah masuk revolusi industri 4.0 dan kami yakin mereka sudah berpikir jauh ke sana. Dan berpikir konstruktif agar mempercepat pencegahan dan pemberantsan korupsi di masa depan," jelasnya.