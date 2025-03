Berkat Kinerja, Bank DKI Kembali Raih Penghargaan ICCA-X-2025

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI baru saja meraih penghargaan sebagai The Best Indonesia Corporate Secretary & Communication Award-X-2025, Platinum Award - Very Excellent (5 Star) dalam kategori Bank Pembangunan Daerah dengan aset di atas Rp80 triliun dari media Economic Review.

Adapun penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas berbagai upaya peningkatan kualitas publikasi dan keterbukaan informasi kepada publik secara positif dari Bank DKI.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, pada ajang Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-X-2025 (ICCA-X-2025) yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (18/3).

Selain penghargaan kategori institusi, Arie Rinaldi juga berhasil mendapatkan penghargaan kategori individu sebagai The Best Indonesia Corporate Secretary 2025, Platinum Award - Very Excellent (5 Star) dalam ajang penghargaan yang sama.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo mengatakan bahwa pencapaian itu menjadi apresiasi bernilai atas upaya dan komitmen Bank DKI dalam membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, nasabah, dan masyarakat secara umum.

Hal itu juga merupakan wujud kepatuhan Bank DKI terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta wujud penerapan prinsip perlindungan konsumen.

"Dalam pengimplementasiannya, Bank DKI akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keterbukaan informasi kepada publik,” ungkap Agus H Widodo dalam keterangan resmi, Selasa (18/3).

Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2025 merupakan ajang apresiasi tahunan dari media Economic Review, kepada perusahaan dan individu dengan kinerja unggul dalam bidang Sekretariat Perusahaan (Corporate Secretary) dan Komunikasi Korporasi (Corporate Communication).