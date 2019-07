Berkat Umpan Striker Liverpool dan Gol Gelandang Everton, Senegal Tembus Semifinal Piala Afrika 2019

jpnn.com, CAIRO - Senegal menjadi negara pertama yang mengantongi tiket semifinal Piala Afrika 2019.

Dalam pertandingan di 30 June Stadium, Cairo, Kamis (11/7) dini hari WIB, Senegal menang tipis atas Benin 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak gelandang milik Eveton Idrissa Gana Gueye pada menit ke-69.

Gol Gueye tersebut lahir berkat kerja sama satu-dua dengan sesama pemain dari klub Merseyside, Liverpool, Sadio Mane.

Duel Senegal vs Benin ini tercatat merupakan pertandingan Piala Afrika pertama yang menggunakan sistem VAR (asisten video wasit), meski tidak ada insiden kontroversial yang terjadi.

BACA JUGA: Puasa 54 Tahun Berakhir, Tunisia jadi Tim ke-8 yang Tembus Perempat Final Piala Afrika 2019

Ini adalah pertama kalinya sejak 2006, The Lions of Teranga (julukan timnas Senegal) menembus 4 Besar. Di babak semifinal, Senegal masih menunggu pemenang laga antara Madagaskar vs Tunisia. (adk/jpnn)