Liverpool Siapkan Rp 1,1 Triliun Untuk Dapatkan Tanda Tangan Marco Asensio

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool kembali dikaitkan dengan winger Real Madrid Marco Asensio. El Desmarque melansir, juara bertahan Liga Champions itu sudah menyiapkan GBP 67 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun untuk merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut.

Minat The Reds kepada Asensio sebenarnya sudah lama beredar. Pemain yang digaet Madrid dari Real Mallorca pada 2014 itu menjadi salah satu favorit Jurgen Klopp.

Liverpool are willing to go all out for Marco Asensio. The Anfield side are willing to splash €75M (£67M) for the Real Madrid winger. Jürgen Klopp thinks the Spanish man would be perfect for his attack, specially if Salah ever got injured. [@ElDesmarque] pic.twitter.com/0A1tcWKQJy — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) July 9, 2019