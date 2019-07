Kembali Latihan Bersama MU, Paul Pogba Berantem sama Jesse Lingard

jpnn.com, PERTH - Paul Pogba akhirnya bergabung bersama rekannya di Manchester United untuk melakoni latihan dan pramusim di Perth, Australia mulai Selasa (9/7).

Namun, sejumlah laporan menyebutkan, Pogba sudah membuka konfrontasi, berantem dengan rekannya di pertemuan pertama musim ini.

Sports Mole melansir, Pogba tampak beradu argumen dengan Jesse Lingard.

Dalam sebuah potongan video milik MU tampak Viktor Lindelof memutuskan menengahi Pogba vs Lingard.

Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight ???????? #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2019