Berkomitmen Terhadap Ekonomi Berkelanjutan, GRP Gandeng Total Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Gunung Raja Paksi (GRP) akan terus mengembangkan strategi dan inisiatif guna menjadi produsen baja berkelanjutan melalui dekarbonisasi. Termasuk di antaranya, melalui langkah pengurangan emisi karbon dengan mempromosikan penggunaan energi bersih. Terkait hal itu, GRP menjadi salah satu pembicara dalam acara yang digelar oleh Total Energies ENEOS ‘Road to Net Zero: How Corporates in Asia are Approaching Climate Ambitions’, pada (23/3). Baca Juga: Anggota Komite Eksekutif GRP Tony Taniwan memaparkan pentingnya penerapan prinsip ESG ke dalam operasi perusahaan. Di antaranya, pada Oktober 2022, GRP telah meluncurkan ESG Strategy Handbook yang akan menjadi prinsip panduan dalam mengembangkan strategi bisnis perusahaan. “Kemudian pada Februari 2023, kami juga meluncurkan GRP Net Zero Roadmap, yang memfokuskan pada aspek lingkungan dalam fokus ESG,” ujar Tony. Baca Juga: Physio Radiance QNET Melindungi dan Memanjakan Kulit Tony menambahkan, pada 2022, GRP berhasil memasang panel surya 900 kWp (kilowatt peak) di atap pabrik. Kondisi ini menandai awal perjalanan GRP untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.