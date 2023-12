Berkontribusi dalam Layanan Psikologi, Perusahaan Ini Raih Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan di bidang psikologi, PT. Martasandy Psychology Indonesia, meraih penghargaan prestisius dalam ajang Indonesian Platinum Award 2023.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi yang telah mereka berikan dalam pembangunan Indonesia.

Adapun Indonesian Platinum Award 2023 merupakan sebuah ajang penghargaan khusus yang diselenggarakan PT Sembilan Bersama Media.

Baca Juga: DataOn Sukses Raih Penghargaan di 3 Kategori IT Works Top Digital Awards 2023

PT. Martasandy Psychology Indonesia menerima penghargaan bergengsi dalam kategori The Best Trusted Psychology Services Company with Quality Service of The Year.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan atas layanan psikologi berkualitas yang mereka tawarkan kepada masyarakat," ujar Laksamana Madya TNI (Purn.) Gunadi, Founder PT Sembilan Bersama Media dalam keterangannya, Rabu (6/12).

Di balik kesuksesan Martasandy Psychology Indonesia (bagian dari Martasandy Group) , ada sosok Billy Martasandy. Dia memimpin perusahaan sejak 2012.

Baca Juga: BRI Life Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2023

Ada sejumlah lini usaha, seperti tour travel, psikogi, properti, dan bimbingan terpadu, di bawah naungan Martasandy Group.

"Kami menyediakan layanan psikologi bagi lembaga, perusahaan, dan instansi dengan tim terbaik," tutur Billy.