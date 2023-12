DataOn Sukses Raih Penghargaan di 3 Kategori IT Works Top Digital Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet), penyedia solusi Human Capital Management (HCM) di Asia Tenggara, meraih penghargaan di tiga kategori IT Works Top Digital Awards 2023, di Jakarta, Senin (4/12).

IT Works Top Digital Awards adalah platform untuk penilaian dan pengakuan atas pencapaian perusahaan IT & Telco nasional terbesar.

Tahun ini, acara tersebut mengangkat tema "IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services."

Baca Juga: DataOn Beber Strategi Membangun Employee Engagement saat New Normal

Metode penentuannya diawali dengan seleksi awal terhadap sekitar 900 peserta berpotensial untuk menghasilkan 200 kandidat teratas.

Para pakar IT dan dewan juri merekomendasikan kandidat dari perusahaan dan instansi pemerintah yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan d?an memanfaatkan teknologi digitalnya.

Beberapa data pendukung, termasuk hasil penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), juga turut andil dalam proses seleksi awal.

Baca Juga: Pakar IT Ahmad Faizun Mendorong Pemerintah Mengadopsi Keamanan Siber ala Rusia dan China

Dari 200 kandidat teratas, 186 peserta menjalani proses evaluasi komprehensif, termasuk menghadiri dan menyajikan keberhasilan implementasi serta pemanfaatan teknologi digital mereka dalam kegiatan Wawancara Juri secara daring.

Penghargaan yang diberikan kepada DataOn meliputi: