BRI Life Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life meraih penghargaan Best Digital Finance for Development of an Integrated Insurance Service System, untuk kategori Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki total aset Rp 10 triliun–25 triliun, dalam acara Indonesia Best Digital Finance Awards 2023.

BRI Life dinilai sebagai salah satu perusahaan yang terus meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi digital.

Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menuturkan BRI Life senantiasa berupaya mengoptimalisasikan digitalisasi pada sektor keuangan, terlebih setelah masuknya Asuransi FWD Indonesia sebagai pemilik saham.

Melalui kolaborasi ini, tentunya lebih memperkuat value proposition BRI Life bagi nasabah, khususnya dalam pengembangan teknologi digital.

“BRI Life selalu mengikuti perkembangan dan berupaya meningkatkan kemampuan teknologi digital financial perusahaan, yang disesuaikan dengan kultur dan budaya, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok Indonesia," ujar Sutadi.

Transformasi digital memegang peranan penting untuk membuat layanan finansial bisa diakses oleh masyarakat di daerah yang tidak memiliki infrastruktur fisik.

Semakin luasnya akses finansial, akan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Penghargaan ini tentunya memotivasi BRI Life untuk terus menciptakan inovasi layanan untuk meningkatkan pengalaman nasabah ketika berasuransi dengan BRI Life, serta menyediakan berbagai produk asuransi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," seru Sutadi.(chi/jpnn)