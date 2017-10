Berlibur ke Amerika, Cynthiara Alona Kok Lepas Hijab? 

jpnn.com, AMERIKA - Artis peran yang juga seorang pengusaha Cynthiara Alona membuat warganet kaget.

Pasalnya, dia tampil tanpa hijab dan memamerkan rambut indah berwarna perak saat berlibur ke Amerika Serikat, baru-baru ini.

Padahal sebelumnya, dia dikenal aktif memamerkan OOTD (Outfit of the Day) saat mengenakan hijab.

Seperti yang terlihat pada foto-foto dan vide unggahannya di Instagram. Dia tampak bersama dengan saudaranya.

“Be happy..not bcoz everything s good but bcoz I can c the good in everything...being happy doesn't mean everything's perfect it means I have decided to look beyond the imperfections (my love two cousin tht I'm gonna miss u so much) I love the style that u teach me how I look now “ tulis Cynthiara Alona di unggahan pertamannya pada Kamis (5/10).

Di foto unggahan lainnya, wanita karib disapa Alona itu memberi keterangan bahwa dirinya sedang transit di bandara LAX, Los Angeles.

Penampilan Alona tanpa hijab membuat warganet bertanya-tanya. Sebagian sedih dan menyayangkan keputusan Alona melepas hijabnya.

"Ko lepas hijab kaak (emotikon sedih)" komentar mei_byli. "Wah cantik, kenapa buka hijab sayang," komentar eerstevaste.