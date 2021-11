Bertabur Kehadiran Artis, SiCepat Ekspres Menggelar The Annual Gala Night

jpnn.com, JAKARTA - SiCepat Ekspres menggelar event The Annual Gala Night pada Selasa, (23/11) di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta Pusat.

Acara The Annual Gala Night SiCepat Ekspres ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada mitra seller, yang telah setia dan berkontribusi pada perkembangan bisnis SiCepat Ekspres.

Acara ini juga dimeriahkan dengan hadirnya beberapa artis, di antaranya Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, dan Baim Wong selaku Brand Ambassador SiCepat Ekspres.

Serta Cinta Laura, Lyodra, Rizky Febian, Marion Jola, Weird Genius dan Kamasean hingga Alpha Plus Dancer yang memberikan hiburan memukau.

“Acara ini kami persembahkan bagi para partner seller yang telah setia bersama SiCepat Ekspres selama 8 tahun. Kami ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan SiCepat hingga kini menjadi sejajar dengan perusahaan ekspedisi lainnya," ujar Chief Executive Officer SiCepat Ekspres The Kim Hai.

Bahkan saat ini, SiCepat Ekspres berada di posisi ke-2 sebagai ekspedisi terbesar di Indonesia.

"Dengan value yang kita miliki yakni FAST (Focus, Active & Creative, Service Excellence, and Teamwork), kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan menjadi partner ekspedisi terbaik bagi para seller dalam bisnis ecommerce," tutur The Kim.

Dalam kesempatan tersebut juga, Jahja Suryandi, Managing Director MCASH menyampaikan bahwa SiCepat Ekspres merupakan perusahaan dengan track record perkembangan bisnis yang sangat baik.