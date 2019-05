Bertempur Seperti Singa, Ajax Menang di Kandang Tottenham

jpnn.com, LONDON - Ajax mendulang kemenangan melawan tuan rumah Tottenham Hotspur dalam leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu (1/5) dini hari WIB. Satu-satunya gol dalam laga yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium itu dicetak Donny van de Beek di menit ke-15.

Hebat. Ajax memenangi empat laga tandang terakhirnya di Liga Champions. Sebelumnya tim asuhan Erik ten Hag itu menang di kandang Juventus (2-1) di perempat final, di markas Real Madrid (4-1) pada 16 Besar dan saat bertamu ke kandang AEK Athens (2-0) di penyisihan Grup E.

Donny van de Beek becomes the third youngest Ajax goalscorer in a #UCL semi-final...



?? Nordin Wooter (19 years, 237 days)

???? Mario Melchiot (20 years, 170 days)

?? Van de Beek (22 years, 12 days) pic.twitter.com/eVgIBB1O2J — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2019